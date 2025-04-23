Детонация на складах во Владимирской области постепенно завершается

В целях безопасности было принято решение об эвакуации жителей семи населённых пунктов и 12 дачных посёлков вблизи места происшествия. 23 апреля в районе не будут работать школы и другие образовательные учреждения, а также ряд предприятий. Власти и экстренные службы продолжают мониторить ситуацию, чтобы минимизировать возможные риски для населения.