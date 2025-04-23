Детонация на складах во Владимирской области постепенно завершается

«Детонация на складах постепенно завершается, но требуется проведение обследований и оценка последствий», — написал он в своём телеграм-канале.
В целях безопасности было принято решение об эвакуации жителей семи населённых пунктов и 12 дачных посёлков вблизи места происшествия. 23 апреля в районе не будут работать школы и другие образовательные учреждения, а также ряд предприятий. Власти и экстренные службы продолжают мониторить ситуацию, чтобы минимизировать возможные риски для населения.
Напомним, возгорание, приведшее к детонации хранящихся на складе боеприпасов, произошло 22 апреля. Предварительная версия причины ЧП — нарушение правил безопасности при работе со взрывчатыми веществами. В результате происшествия пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы.