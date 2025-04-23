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Туркестанцы получили 3,5 года за массовое убийство сайгаков

Что началось как поисковая экспедиция, обернулось уголовным делом с многомиллионным ущербом для государства, передаёт BaigeNews.kz. Четверо жителей Туркестанской области, якобы отправившиеся на поиски пропавшего табуна лошадей, оказались жестокими браконьерами.

Источник: Depositphotos

Оснащенные мотоциклами и охотничьими ружьями, они добрались до области Ұлытау, где вместо лошадей наткнулись на стадо сайгаков — редких животных, находящихся под угрозой исчезновения. Нарушая закон и экологические нормы, мужчины открыли огонь, убив 15 сайгаков. По версии следствия, целью был не только мясной промысел — особую ценность представляли рога животных, которые высоко ценятся на черном рынке.

Туши были аккуратно разделаны, рога — изъяты, и вся «добыча» погружена в машину. Однако далеко уехать им не удалось. Во время спецоперации сотрудников ОАО «Охотзоопром» все четверо были задержаны. Ущерб государству оценен более чем в 143 миллиона тенге.

На судебном процессе в Каражале подсудимые полностью признали вину и компенсировали нанесённый ущерб. Тем не менее суд постановил: каждого приговорить к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, а также запретить заниматься охотой на пять лет.

Приговор пока не вступил в законную силу.