Туркестанцы получили 3,5 года за массовое убийство сайгаков

Туши были аккуратно разделаны, рога — изъяты, и вся «добыча» погружена в машину. Однако далеко уехать им не удалось. Во время спецоперации сотрудников ОАО «Охотзоопром» все четверо были задержаны. Ущерб государству оценен более чем в 143 миллиона тенге.