Туркестанцы получили 3,5 года за массовое убийство сайгаков

Оснащенные мотоциклами и охотничьими ружьями, они добрались до области Ұлытау, где вместо лошадей наткнулись на стадо сайгаков — редких животных, находящихся под угрозой исчезновения. Нарушая закон и экологические нормы, мужчины открыли огонь, убив 15 сайгаков. По версии следствия, целью был не только мясной промысел — особую ценность представляли рога животных, которые высоко ценятся на черном рынке.
Туши были аккуратно разделаны, рога — изъяты, и вся «добыча» погружена в машину. Однако далеко уехать им не удалось. Во время спецоперации сотрудников ОАО «Охотзоопром» все четверо были задержаны. Ущерб государству оценен более чем в 143 миллиона тенге.
На судебном процессе в Каражале подсудимые полностью признали вину и компенсировали нанесённый ущерб. Тем не менее суд постановил: каждого приговорить к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, а также запретить заниматься охотой на пять лет.
Приговор пока не вступил в законную силу.