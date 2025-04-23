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10-летний школьник попал под машину в Неклиновском районе

Водитель не успел затормозить: в Неклиновском районе произошло ДТП с ребенком.

Источник: Комсомольская правда

В Неклиновском районе Ростовской области произошло опасное ДТП с участием ребенка — 10-летний школьник попал под колеса автомобиля, перебегая дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области.

Инцидент случился 22 апреля около 19 часов вечера в селе Покровское. По предварительным данным, мальчик 10 лет внезапно выбежал на проезжую часть переулка Тургеневского из-за припаркованной машины, не убедившись в безопасности перехода.

В этот момент 48-летний водитель Lada Priora не успел среагировать. Ребенок появился на дороге буквально в нескольких метрах от пешеходного перехода. С травмами школьника госпитализировали. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.