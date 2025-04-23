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В Самарканде задержан мужчина, который пообещал «достать» права за 1000 долларов 20 гражданам

Vaib.uz (Узбекистан. 23 апреля). В Узбекистане продолжаются попытки обойти систему официального получения водительских удостоверений. Несмотря на реформу в сфере обучения водителей и новую систему экзаменов, некоторые всё ещё предпочитают «договориться». А где есть спрос — находятся и те, кто предлагает «решения».

Источник: Vaib.Uz

В Самарканде задержан 43-летний руководитель частной фирмы, который за определённую плату обещал помочь с получением водительских прав без прохождения обучения и сдачи экзаменов.

По данным МВД, мужчина уверял 20 граждан, что благодаря своим «знакомым» в экзаменационном центре сможет провести их через процедуру абсолютно беспрепятственно. За каждую такую «услугу» он запросил по 1 000 долларов. В момент получения 20 000 долларов наличными он был задержан с поличным в ходе оперативного мероприятия, проведённого совместно с антикоррупционными и правоохранительными структурами.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Ведётся следствие.

Этот случай — очередное напоминание о том, насколько опасна подобная практика: за рулём оказываются люди, не имеющие элементарных навыков вождения, что напрямую угрожает безопасности на дорогах.