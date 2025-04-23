В Самарканде задержан мужчина, который пообещал «достать» права за 1000 долларов 20 гражданам

По данным МВД, мужчина уверял 20 граждан, что благодаря своим «знакомым» в экзаменационном центре сможет провести их через процедуру абсолютно беспрепятственно. За каждую такую «услугу» он запросил по 1 000 долларов. В момент получения 20 000 долларов наличными он был задержан с поличным в ходе оперативного мероприятия, проведённого совместно с антикоррупционными и правоохранительными структурами.