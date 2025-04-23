На Дону из-за отсутствия воды в четырех населенных пунктах ввели режим ЧС

В нескольких населенных пунктах Морозовского района Ростовской области — хуторах Широко-Атамановский и Беляев, поселках Комсомольский и Разлатный — введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной стали вышедшие из строя артезианские скважины. Ранее глава Следственного комитета России дал поручение доложить о результатах проверки информации об отсутствии водоснабжения в этом районе в течение последних двух месяцев.
Согласно сообщению, режим ЧС введен с 17:00 21 апреля и будет действовать до особого распоряжения. Эта мера призвана обеспечить оперативную координацию служб и ведомств для скорейшего восстановления водоснабжения.
Для ликвидации последствий аварии привлечены ресурсы со всего Морозовского района. В настоящее время проводятся работы по выявлению повреждений и ремонту скважин. Организован подвоз воды управлением водно-коммунального хозяйства по установленному графику.
По информации пресс-службы СК России, соответствующие службы не принимали мер по устранению последствий коммунальной аварии, несмотря на то, что жители неоднократно сталкивались с подобными проблемами. В связи с этим в СУ СК России по региону начата процессуальная проверка, ход которой контролируется центральным аппаратом ведомства.