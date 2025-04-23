На Дону из-за отсутствия воды в четырех населенных пунктах ввели режим ЧС

По информации пресс-службы СК России, соответствующие службы не принимали мер по устранению последствий коммунальной аварии, несмотря на то, что жители неоднократно сталкивались с подобными проблемами. В связи с этим в СУ СК России по региону начата процессуальная проверка, ход которой контролируется центральным аппаратом ведомства.