Прокуратура требует посадить на 5,5 лет новосибирского депутата Сидоренко

Как считает следствие, еще в 2013 году обвиняемый, возглавляя ООО «Новоторг-Сиб», арендовал участок муниципальной земли в Калининском районе Новосибирска площадью 19,6 тыс. кв. Его кадастровая стоимость составила 163,7 млн руб. Компания якобы возвела на участке торговый центр площадью более 5 тыс. кв. м, оформив его в собственность, получила право выкупить участок по льготной стоимости — за 17,1 млн руб. Между тем, по данным следствия, ТЦ существовал лишь на бумаге. После этого, сообщает прокуратура, обвиняемый построил на этой земле два многоэтажных дома. Причиненный мэрии ущерб был возмещен обвиняемым еще на стадии следствия.