В Усольском районе 15-летний байкер влетел в опору линии электропередач и погиб

В Усольском районе произошла страшная авария, в которой погиб 15-летний байкер. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, случилось все в ночь на 23 апреля 2025 года в поселке Тайтурка.
— По предварительным данным, подросток за рулем мотоцикла Racer, проезжая по гравийной дороге, не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач, — сообщают в пресс-службе ведомства.
Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Скончался до приезда бригады скорой помощи. Также известно, что незначительные травмы получил 14-летний пассажир мотоцикла.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, прокуратура Иркутской области начала проверку. Родителей погибшего школьника привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Важно! Госавтоинспекторы просят не допускать детей к управлению транспортными средствами.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Балаганском районе осудили экс-чиновницу после обрушения стены на 9-летнего ребенка.