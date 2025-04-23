Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Усольском районе 15-летний байкер влетел в опору линии электропередач и погиб

В аварии пострадал 14-летний пассажир мотоцикла.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усольском районе произошла страшная авария, в которой погиб 15-летний байкер. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, случилось все в ночь на 23 апреля 2025 года в поселке Тайтурка.

— По предварительным данным, подросток за рулем мотоцикла Racer, проезжая по гравийной дороге, не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач, — сообщают в пресс-службе ведомства.

Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Скончался до приезда бригады скорой помощи. Также известно, что незначительные травмы получил 14-летний пассажир мотоцикла.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, прокуратура Иркутской области начала проверку. Родителей погибшего школьника привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Важно! Госавтоинспекторы просят не допускать детей к управлению транспортными средствами.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Балаганском районе осудили экс-чиновницу после обрушения стены на 9-летнего ребенка.