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В Челябинске автомастер угнал оставленный ему Opel и попал в ДТП

Сотрудники ГАИ обнаружили в кювете брошенный и поврежденный автомобиль Opel Vivaro.

В Челябинске автомастер угнал оставленный ему Opel и попал в дорожно-транспортное происшествие, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Вблизи коттеджного поселка «Образцово» сотрудники Госавтоинспекции обнаружили в кювете брошенный и поврежденный автомобиль Opel Vivaro.

Они оперативно установили собственника транспортного средства. Тот заявил, что оставил свою машину в автосервисе на улице Бугурусланская для кузовного ремонта и в момент ДТП не мог быть за рулем.

К делу подключились сотрудники уголовного розыска Отдела полиции «Ленинский». Они выяснили, что мастер детейлинг-студии незаконно завладел машиной, оставленной клиентом, не совладал с управлением и совершил ДТП, после чего скрылся.

На мужчину 1987 года рождения завели дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Детейлинг-студия предоставляет комплекс услуг по профессиональному уходу за автомобилем, включающий различные процедуры по чистке, полировке и защите поверхностей кузова, салона, багажного и моторного отсеков.