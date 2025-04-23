Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Подмосковье мужчина ударил ножом полицейского

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Мужчина несколько раз ударил ножом полицейского в Подмосковье в ответ на просьбу предъявить документы и скрылся, правоохранитель госпитализирован, а нападавший задержан, сообщила начальница управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.

Источник: © РИА Новости

По данным начальницы управления, во вторник вечером в ходе отработки жилого сектора сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городскому округу Серебряные Пруды возле одного из домов, расположенных в населенном пункте Шеметово, заметили мужчину, который вел себя подозрительно, нервничал, оглядывался по сторонам.

«Подойдя к нему, представившись и показав служебные удостоверения, полицейские попросили его предъявить документы, удостоверяющие личность. На данную просьбу гражданин ответил отказом в грубой форме, после чего нанес несколько ударов ножом одному из сотрудников, а затем скрылся», — приводятся в сообщении в Telegram-канале ГУ МВД России по Московской области слова Петровой.

Пострадавший полицейский госпитализирован, уточнила начальница управления информации и общественных связей.

Петрова отметила, что правонарушителя доставили в отдел полиции, им оказался житель Тульской области 1988 года рождения. Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственные органы, добавили в ведомстве.