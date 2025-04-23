В Подмосковье мужчина ударил ножом полицейского

«Подойдя к нему, представившись и показав служебные удостоверения, полицейские попросили его предъявить документы, удостоверяющие личность. На данную просьбу гражданин ответил отказом в грубой форме, после чего нанес несколько ударов ножом одному из сотрудников, а затем скрылся», — приводятся в сообщении в Telegram-канале ГУ МВД России по Московской области слова Петровой.