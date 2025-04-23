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Пожилой мужчина скончался из-за пожара в своем доме

Житель Башкирии погиб во время пожара у себя дома.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 23 апреля, в селе Зирган Мелеузовского района Башкирии произошел пожар, унесший жизнь пожилого мужчины. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

Возгорание жилого дома и хозяйственных построек на улице Революционеров было зафиксировано ранним утром. На место происшествия были направлены сотрудники добровольной пожарной команды Зирганского сельсовета и МЧС. В результате инцидента были повреждены бревенчатый дом, баня и сарай.

При тушении огня в кухне дома спасатели обнаружили тело 62-летнего хозяина дома. В настоящее время дознаватель МЧС устанавливает причины возгорания, на месте начала работу следственно-оперативная группа.

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