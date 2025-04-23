«Калина» и ЗИЛ столкнулись в Самарской области утром 23 апреля

Это произошло в среду в Безенчукском районе губернии. Медпомощь потребовалась одному из водителей. Подробностями поделились представители регионального Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.
Сотрудники ведомства получили информацию об аварии 23 апреля в 8:25. В муниципальном центре на пересечении улиц Садовой и Чапаева столкнулись «Калина» и грузовик ЗИЛ 130.
В ДТП пострадал владелец отечественной легковушки. Его отвезли в больницу. На месте происшествия работали медики, полицейские и специалисты 44-го пожарно-спасательного отряда. Последние отключили аккумуляторы и стабилизировали авто.
На днях в Самарской области юноша на питбайке врезался в «Калину». Ему назначили стационарное лечение.
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