Смертельная авария на трассе под Красноярском: за рулем был ребенок

«17-летний парень, который находился за рулем автомобиля Lada Priora, влетел в бетонное ограждение, после чего автомобиль улетел в кювет. От полученных травм погибла 16-летняя пассажирка, водителя госпитализировали, он сильно пострадал», — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что оба участника ДТП были пристегнуты ремнями безопасности. Сейчас устанавливаются детали аварии.
В социальных сетях уже появилось предположение, что водитель отечественного автомобиля не заметил бетонное ограждение и не успел перестроиться в нужную полосу. Другие подписчики отмечают, что на участке, где произошла авария, дорога сужается до одной полосы, поскольку в этом месте сейчас идет плановый ремонт дороги.