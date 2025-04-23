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Смертельная авария на трассе под Красноярском: за рулем был ребенок

КРАСНОЯРСК, 23 апреля, ФедералПресс. Недалеко от Дрокинской горы в Красноярском крае произошла смертельная авария. Отечественный автомобиль влетел в бетонное ограждение. Подробности рассказали в краевой Госавтоинспекции.

Источник: РИА "Новости"

«17-летний парень, который находился за рулем автомобиля Lada Priora, влетел в бетонное ограждение, после чего автомобиль улетел в кювет. От полученных травм погибла 16-летняя пассажирка, водителя госпитализировали, он сильно пострадал», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что оба участника ДТП были пристегнуты ремнями безопасности. Сейчас устанавливаются детали аварии.

В социальных сетях уже появилось предположение, что водитель отечественного автомобиля не заметил бетонное ограждение и не успел перестроиться в нужную полосу. Другие подписчики отмечают, что на участке, где произошла авария, дорога сужается до одной полосы, поскольку в этом месте сейчас идет плановый ремонт дороги.