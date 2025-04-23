Смертельная авария на трассе под Красноярском: за рулем был ребенок

В социальных сетях уже появилось предположение, что водитель отечественного автомобиля не заметил бетонное ограждение и не успел перестроиться в нужную полосу. Другие подписчики отмечают, что на участке, где произошла авария, дорога сужается до одной полосы, поскольку в этом месте сейчас идет плановый ремонт дороги.