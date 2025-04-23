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Самарские приставы помогли вернуться на работу 2 сотрудникам торговой компании

Претензий со стороны руководства фирмы к ним не было, оснований для увольнения не было. Однако договор с ними все же расторгли.

Претензий со стороны руководства фирмы к ним не было, оснований для увольнения не было. Однако договор с ними все же расторгли. Подробнее об инциденте рассказала пресс-служба регионального ГУ ФССП.

В конфликте между двумя сотрудниками и предприятием разбирался суд. Ведомство обязало начальство вернуть мужчин на работу. Материалы передали приставам Промышленного района города. Те предупредили организацию об ответственности.

Но представители торговой компании их проигнорировали. Правоохранители в ответ взыскали исполнительский сбор в 100 тыс. рублей. После этого пострадавших восстановили на прежней работе.

Недавно писали, что в 63-м регионе женщина надышалась парами аммиака и умерла на производстве. Приставы заставили предприятие составить акт о несчастном случае.

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