Упавшего в реку 11-летнего школьника ищут в горах Адыгеи четвертый день

В Майкопском районе Адыгеи возобновили работы по поиску 11-летнего мальчика, пропавшего несколько дней назад. Напомним, школьник вместе с родителями был на берегу реки Белой, поскользнулся и упал в воду. Течение подхватило и понесло ребенка, после чего он исчез.
Мальчика ищут уже четвертый день. Поисковые работы прекращаются только на время темноты.
Утром в 08:00 поисково-спасательные отряды снова приступили к работе. Как рассказали в пресс-службе МЧС Республики Адыгея, поисковые мероприятия сосредоточены вдоль прибрежной линии реки Белой, а также в акватории реки по течению. Зона поиска разделена на отдельные участки для более эффективного обследования территории.
Ранее сообщалось, что в поисках упавшего в реку школьника спасатели Адыгеи обследовали более 45 км.