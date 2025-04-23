Упавшего в реку 11-летнего школьника ищут в горах Адыгеи четвертый день

В Майкопском районе Адыгеи возобновили работы по поиску 11-летнего мальчика, пропавшего несколько дней назад. Напомним, школьник вместе с родителями был на берегу реки Белой, поскользнулся и упал в воду. Течение подхватило и понесло ребенка, после чего он исчез.