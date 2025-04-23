В аварии с участием автобуса и легковушки под Гатчиной пострадали 11 детей

Авария произошла по вине водителя «Рено»: он выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В результате аварии пострадал водитель легковушки, а также его маленькие пассажиры. Двое детей отделались синяками и ссадинами. В автобусе пострадали девять детей, их состояние оценивается как удовлетворительное. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.