«Выкручивал руки»: потерпевшая по делу экс-министра транспорта дала показания в суде

По словам Сафиной, заявление на Пивкина она написала после того, как ее посетили правоохранители, расследовавшие деятельность министра, показания на которого дал его заместитель Александр Николаев. Тут кстати пришлась и аудиозапись их разговора, скрытно сделанная Сафиной летом 2024 года и ею сохраненная. По мнению женщины, чиновник выкручивал ей руки, чтобы она взяла на субподряд самарские строительные компании, которые он считал своими и оберегал их интересы. Дескать, чувашская компания «Дорисса» вторглась на чужую территорию.