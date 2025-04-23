В Пермском крае девушка из ревности сломала нос сопернице цветочным горшком

Девушка из Пермского края из ревности сломала нос своей сопернице цветочным горшком, приревновав своего сожителя, сообщает ГУ МВД региона.
Конфликт между двумя девушками случился в Чусовом. В местное отделение полиции поступило сообщение из медучреждения. Больница сообщала, что к ним обратилась 33-летняя девушка с переломанными костями носа. Как выяснили правоохранители, вечером того же дня пострадавшая встретилась со своим знакомым и решила пообщаться с ним в подъезде дома.
Когда они зашли в здание, на площадку выбежала 28-летняя девушка, которая оказалась сожительницей мужчины. В один момент словесная ссора переросла в драку, и нападавшая бросила в голову своей сопернице цветочный горшок, сломав ей нос. Правоохранители задержали нападавшую и возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».
В краевой полиции сообщили, что расследование дела было завершено, а собранные материалы переданы для рассмотрения в суд.