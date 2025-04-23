В Пермском крае девушка из ревности сломала нос сопернице цветочным горшком

Когда они зашли в здание, на площадку выбежала 28-летняя девушка, которая оказалась сожительницей мужчины. В один момент словесная ссора переросла в драку, и нападавшая бросила в голову своей сопернице цветочный горшок, сломав ей нос. Правоохранители задержали нападавшую и возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».