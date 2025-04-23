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В Пермском крае девушка из ревности сломала нос сопернице цветочным горшком

Ссора случилась в подъезде жилого дома.

Источник: Аргументы и факты

Девушка из Пермского края из ревности сломала нос своей сопернице цветочным горшком, приревновав своего сожителя, сообщает ГУ МВД региона.

Конфликт между двумя девушками случился в Чусовом. В местное отделение полиции поступило сообщение из медучреждения. Больница сообщала, что к ним обратилась 33-летняя девушка с переломанными костями носа. Как выяснили правоохранители, вечером того же дня пострадавшая встретилась со своим знакомым и решила пообщаться с ним в подъезде дома.

Когда они зашли в здание, на площадку выбежала 28-летняя девушка, которая оказалась сожительницей мужчины. В один момент словесная ссора переросла в драку, и нападавшая бросила в голову своей сопернице цветочный горшок, сломав ей нос. Правоохранители задержали нападавшую и возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

В краевой полиции сообщили, что расследование дела было завершено, а собранные материалы переданы для рассмотрения в суд.