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В Сочи произошел мощный пожар — сгорели строительные вагончики

В Сочи утром 23 апреля произошел пожар.

Источник: соцсети

Местные жители написали в соцсети, что огонь угрожал перекинуться на находящийся рядом лес, но на место быстро прибыли пожарные расчеты.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России уточнили, что сообщение о возгорании на улице Володарского поступило диспетчеру 23 апреля в 5:48. Первые пожарно-спасательные подразделения были на месте уже через девять минут.

Выяснилось, что горят бытовые вагончики на площади 100 квадратных метров.

В 6:19 огонь был локализован. С пламенем боролись 12 человек при помощи трех пожарных машин.

Напомним, на Кубани в произошедшем от перекала печи пожаре погиб пожилой человек. По предварительным данным, в ночь на 13 апреля загорелся частный дом на улице Выездной в станице Ленинградской. Пожарных вызвали на место соседи. После ликвидации возгорания в одной из комнат нашли тело пожилого хозяина.