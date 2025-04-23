В Сочи произошел мощный пожар — сгорели строительные вагончики

Напомним, на Кубани в произошедшем от перекала печи пожаре погиб пожилой человек. По предварительным данным, в ночь на 13 апреля загорелся частный дом на улице Выездной в станице Ленинградской. Пожарных вызвали на место соседи. После ликвидации возгорания в одной из комнат нашли тело пожилого хозяина.