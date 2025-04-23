Мужчина на электромопеде сбил 70-летнего пешехода в Самаре утром 22 апреля

Пенсионера отвезли в больницу. Всего 22 апреля в области зарегистрировали десять ДТП с шестью пострадавшими и 400 нарушений ПДД. В тот же день в губернии столкнулись «Калина» и ЗИЛ. Пострадал водитель легковушки.