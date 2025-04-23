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Мужчина на электромопеде сбил 70-летнего пешехода в Самаре утром 22 апреля

Это случилось во вторник в Кировском районе города. Потребовалась госпитализация.

Это случилось во вторник в Кировском районе города. Потребовалась госпитализация, сообщили в региональном главке.

35-летний мужчина на электромопеде ехал по улице Алма-Атинской в сторону Московского шоссе. Около одноэтажного кирпичного здания № 87 под его колеса попал 70-летний пешеход. Переходил дорогу в неположенном месте.

Пенсионера отвезли в больницу. Всего 22 апреля в области зарегистрировали десять ДТП с шестью пострадавшими и 400 нарушений ПДД. В тот же день в губернии столкнулись «Калина» и ЗИЛ. Пострадал водитель легковушки.

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