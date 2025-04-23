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В Омске на героиновых закладках поймали 21-летнего юношу из Средней Азии

Юноша работал оптово-розничным курьером в интернет-магазине.

Источник: Комсомольская правда

Омские сотрудники наркоконтроля задержали 21-летнего гражданина одной из среднеазиатских стран по подозрению в крупном сбыте наркотиков. В ходе обыска у задержанного и в его арендованной квартире были обнаружены свёртки с порошкообразным веществом.

Парень организовывал тайники-закладки с наркотиками в Советском округе города. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество — героин общим весом более 100 граммов.

По данным следствия, молодой человек, легально находящийся на территории России, работал оптово-розничным курьером в интернет-магазине, торгующем наркотиками. Он получал указания от кураторов через мессенджер на своём родном языке, фасовал наркотики и делал закладки.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по нескольким статьям: покушение на сбыт наркотиков в значительном и крупном размерах. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.