В Омске на героиновых закладках поймали 21-летнего юношу из Средней Азии

Омские сотрудники наркоконтроля задержали 21-летнего гражданина одной из среднеазиатских стран по подозрению в крупном сбыте наркотиков. В ходе обыска у задержанного и в его арендованной квартире были обнаружены свёртки с порошкообразным веществом.