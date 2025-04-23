Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель кроссовера BMW врезался в 67-летнего велосипедиста в Тольятти 22 апреля

Авария произошла во вторник вечером в Центральном районе города. Владельцу двухколесного транспорта потребовалась помощь медиков.

Авария произошла во вторник вечером в Центральном районе города. Владельцу двухколесного транспорта потребовалась помощь медиков.

В региональном главке объяснили: 48-летний мужчина на кроссовере BMW X3 следовал по жилой зоне с улицы Гидростроевской. Вблизи кирпичной девятиэтажки на Родины, 36, врезался в 67-летнего велосипедиста. Тот двигался по тротуару.

Последнего после происшествия доставили в медучреждение. Также 22 апреля водитель электромопеда сбил 70-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!