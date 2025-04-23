Водитель кроссовера BMW врезался в 67-летнего велосипедиста в Тольятти 22 апреля

В региональном главке объяснили: 48-летний мужчина на кроссовере BMW X3 следовал по жилой зоне с улицы Гидростроевской. Вблизи кирпичной девятиэтажки на Родины, 36, врезался в 67-летнего велосипедиста. Тот двигался по тротуару.