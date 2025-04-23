Водитель кроссовера BMW врезался в 67-летнего велосипедиста в Тольятти 22 апреля

Авария произошла во вторник вечером в Центральном районе города. Владельцу двухколесного транспорта потребовалась помощь медиков.
В региональном главке объяснили: 48-летний мужчина на кроссовере BMW X3 следовал по жилой зоне с улицы Гидростроевской. Вблизи кирпичной девятиэтажки на Родины, 36, врезался в 67-летнего велосипедиста. Тот двигался по тротуару.
Последнего после происшествия доставили в медучреждение. Также 22 апреля водитель электромопеда сбил 70-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.
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