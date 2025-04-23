42 пожара за сутки ликвидировали в Свердловской области, погибли двое

На Среднем Урале за минувшие сутки спасатели потушили 42 пожара, 12 из которых случились в жилом секторе, погибли два человека, сообщает МЧС.
Так, накануне в поселке Решеты в СНТ «Вечная Заря — 3» на площади 20 квадратных метров горел садовый дом. В ходе проливки и разборки конструкций обнаружен погибший. Пожар потушили за 13 минут 11 специалистов на трех спецмашинах.
В селе Раскатиха на улице Молодежная горели частный жилой дом и надворные постройки на площади 150 «квадратов». До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировался из дома один человек, пострадавших нет. Огонь потушили за полтора часа 13 спасателей на четырех единицах техники.
В Ивделе на улице Речная горела внутренняя отделка квартиры в многоквартирном жилом доме на площади 20 «квадратов». В ходе тушения пожара обнаружен погибший. Самостоятельно до прибытия пожарных эвакуировались четыре человека. С огнем справились за 13 минут 8 специалистов на двух спецмашинах.
В Екатеринбурге на улице Лобкова горел мусор в неэксплуатируемом строении на площади 20 квадратных метров. Пожар потушили за 12 минут 6 спасателей на двух единицах техники.