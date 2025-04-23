42 пожара за сутки ликвидировали в Свердловской области, погибли двое

В селе Раскатиха на улице Молодежная горели частный жилой дом и надворные постройки на площади 150 «квадратов». До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировался из дома один человек, пострадавших нет. Огонь потушили за полтора часа 13 спасателей на четырех единицах техники.