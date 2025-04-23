Пенсионерка пострадала в аварии с Fiat и Nissan в Самарской области 22 апреля

ДТП произошло во вторник вечером в Сызрани. Женщине назначили амбулаторное лечение, объяснили в региональном главке.
54-летний мужчина на Fiat Albea ехал по улице Урицкого в сторону Рабочей. На пересечении с Фрунзе влетел в Nissan Terrano с 68-летней женщиной за рулем. Она следовала в направлении Чапаева.
Владельцу второй иномарки потребовалась медпомощь. А в Центральном районе Тольятти водитель кроссовера BMW X3 врезался в 67-летнего велосипедиста. После ДТП последнего доставили в больницу.
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