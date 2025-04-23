Взорвавших гранату у самарского правительства внесли в перечень террористов

По версии следствия, молодой человек подвез своего отца, который и бросил взрывное устройство, а затем сел обратно в машину, и оба уехали. Подозреваемого отправили в СИЗО до 26 апреля, он утверждал, что нашел гранату на кладбище, а сын ничего не знал. В результате взрыва люди не пострадали, разрушилась только плитка.