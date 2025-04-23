Взорвавших гранату у самарского правительства внесли в перечень террористов

Отца и сына, которые участвовали во взрыве гранаты у здания правительства Самарской области в феврале 2025 года, внесли в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая информация опубликована на сайте Росфинмониторинга.
Там указаны Михаил и Сергей С. с датами рождения 6 марта 2006 года и 17 марта 1982 года соответственно. Напомним, 27 февраля ранним утром в Самаре мужчина взорвал гранату на крыльце здания областного правительства. Причастных нашли быстро. СК расследует уголовное дело о совершении террористического акта.
По версии следствия, молодой человек подвез своего отца, который и бросил взрывное устройство, а затем сел обратно в машину, и оба уехали. Подозреваемого отправили в СИЗО до 26 апреля, он утверждал, что нашел гранату на кладбище, а сын ничего не знал. В результате взрыва люди не пострадали, разрушилась только плитка.