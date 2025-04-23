Избившим волгоградца в салоне автобуса подросткам грозит больше 5 лет тюрьмы

Вечером 1 апреля молодые люди шумно себя вели и выражались нецензурной бранью в салоне автобуса. Один из пассажиров сделал им замечание, после чего подростки начали его избивать. Они вытолкнули 38-летнего мужчину из общественного транспорта и продолжили бить его руками и ногами, хотя пострадавший уже находился на земле.
В ночь на 2 апреля трое обвиняемых напали без причины на 33-летнего прохожего во дворе дома № 33 на ул. Штеменко. Один из фигурантов дела украл у него паспорт для использования в личных целях. Ему также инкриминируется ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта).
«Установлено, что трое фигурантов уголовного дела причастны к совершению краж (ч. 2 ст. 158 УК РФ) и грабежей (ч. 1 ст. 161 УК РФ) на территории Дзержинского и Краснооктябрьского районов Волгограда», — сообщили в прокуратуре региона.
Работники надзорного ведомства просят назначить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима либо воспитательной колонии (для несовершеннолетних).
Следующее заседание назначено на 14.00 28 апреля.