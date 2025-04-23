Избившим волгоградца в салоне автобуса подросткам грозит больше 5 лет тюрьмы

Вечером 1 апреля молодые люди шумно себя вели и выражались нецензурной бранью в салоне автобуса. Один из пассажиров сделал им замечание, после чего подростки начали его избивать. Они вытолкнули 38-летнего мужчину из общественного транспорта и продолжили бить его руками и ногами, хотя пострадавший уже находился на земле.