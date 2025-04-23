Россия выслала агента молдавской разведки

Как установлено, Дмитрий Руснак в 2024 году прибыл в Россию с заданием по сбору сведений закрытого характера о планах российского руководства в отношении Молдавии, сотрудниках силовых и иных государственных структур России, участвующих во внешнеполитической деятельности на молдавском направлении.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена деятельность бывшего сотрудника Службы информации и безопасности Республики Молдова (СИБ РМ) — гражданина Республики Молдова Дмитрия Руснака», — говорится в сообщении.
В ЦОС ФСБ отметили, что, действуя в интересах молдавской разведки, иностранец предпринял попытку легализоваться в России, в случае попадания в поле зрения органов безопасности он должен был демонстрировать свою лояльность и готовность к сотрудничеству якобы во благо нашей страны.
«В результате проведенного в отношении Дмитрия Руснака опроса с использованием полиграфа факт его прибытия в Россию с разведывательно-подрывными целями подтвержден. Учитывая, что иностранцем не был нанесен реальный ущерб безопасности Российской Федерации, в феврале 2025 года он был выдворен с территории нашей страны с закрытием ему въезда в Россию сроком на 60 лет», — добавили в ведомстве.