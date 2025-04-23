Россия выслала агента молдавской разведки

«В результате проведенного в отношении Дмитрия Руснака опроса с использованием полиграфа факт его прибытия в Россию с разведывательно-подрывными целями подтвержден. Учитывая, что иностранцем не был нанесен реальный ущерб безопасности Российской Федерации, в феврале 2025 года он был выдворен с территории нашей страны с закрытием ему въезда в Россию сроком на 60 лет», — добавили в ведомстве.