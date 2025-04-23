Сотрудники лесхоза Омской области спасли от пожара целую деревню

«Ранцы были наполнены водой из Оми, и мы начали тушить. Сначала отбили огонь со стороны реки, чтобы предотвратить его распространение в пойме, а затем перешли на поле», — рассказал первый заместитель начальника ГУЛХ Евгений Старокожев.