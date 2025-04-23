Сотрудники лесхоза Омской области спасли от пожара целую деревню

Специалисты Главного управления лесного хозяйства (ГУЛХ) Омской области предотвратили распространение ландшафтного пожара в Кормиловском районе. 22 апреля, проезжая по району, они заметили дым вблизи деревни Самаринка. Огонь, распространяющийся от реки Омь к населенному пункту, угрожал жилым домам.
Оперативно специалисты ГУЛХ при помощи мобильных ранцевых огнетушителей приступили к тушению. Также сообщение о пожаре было передано в администрацию поселка и местный лесхоз.
«Ранцы были наполнены водой из Оми, и мы начали тушить. Сначала отбили огонь со стороны реки, чтобы предотвратить его распространение в пойме, а затем перешли на поле», — рассказал первый заместитель начальника ГУЛХ Евгений Старокожев.
Через 15 минут к ним прибыло подкрепление: лесоводы Кормиловского мастерского участка Подгородного лесхоза и Александр Коваль из отдела Омское лесничество ГУЛХ, используя воздуходувки. Совместными усилиями пожар был локализован, а прибывшая бригада МЧС сельского поселения завершила его тушение.
ГУЛХ Омской области напоминает о действующем в регионе особом противопожарном режиме. Запрещается использование открытого огня, поскольку даже сельхозпалы могут легко перекинуться на лесные массивы и жилые строения, вызывая серьезные последствия. При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить о нём по телефону региональной диспетчерской службы ГУЛХ 8−800−100−94−00, в ЕДДС муниципального района или пожарную охрану (101; 112), указав место возгорания.