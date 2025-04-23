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В одной из школ Екатеринбурга массово отравились дети

В Роспотребнадзоре начали эпидрасследование в школе № 178 в Екатеринбурге.

Специалисты Роспотребнадзора организовали эпидрасследование в екатеринбургской школе № 178, где ученики заболели острой кишечной инфекцией. Проверочные мероприятия проводит и прокуратура. «На данный момент за медицинской помощью с жалобами на ухудшение состояния здоровья, в том числе на рвоту и недомогание, обратились два учащихся 4-го класса. Точное количество заболевших будет установлено позднее», — сообщает свердловская прокуратура.

Специалисты проверяют столовую образовательного учреждения и организатора питания, изучают документацию по закупке продуктов.