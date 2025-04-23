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За сутки огнеборцы ликвидировали девять техногенных пожаров

Ростовская область, 23 апреля 2025. DON24.RU. За сутки, 22 апреля, огнеборцы потушили девять техногенных пожаров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области.

Источник: Don24.ru

Кроме того, пожарные ликвидировали четыре возгорания сухой растительности и камыша, а также три дорожно-транспортных происшествия.

Всего выезжало 156 специалистов пожарно-спасательного подразделения донского МЧС и 39 единиц техники.