За сутки огнеборцы ликвидировали девять техногенных пожаров

Кроме того, пожарные ликвидировали четыре возгорания сухой растительности и камыша, а также три дорожно-транспортных происшествия.
Всего выезжало 156 специалистов пожарно-спасательного подразделения донского МЧС и 39 единиц техники.
Ростовская область, 23 апреля 2025. DON24.RU. За сутки, 22 апреля, огнеборцы потушили девять техногенных пожаров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области.
Кроме того, пожарные ликвидировали четыре возгорания сухой растительности и камыша, а также три дорожно-транспортных происшествия.
Всего выезжало 156 специалистов пожарно-спасательного подразделения донского МЧС и 39 единиц техники.