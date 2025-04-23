Йогурт «сломал» жизнь: в Новосибирске судят врачей за смерть 2-летней Аделины

«Дочка сначала не могла сходить на горшок — ей было больно. Потом ее вырвало», — Елена, мама девочки.
Вызванная скорая помощь правильно диагностировала острую кишечную непроходимость, что подтвердилось и при ультразвуковом исследовании в больнице. Однако хирург Дмитрий Аксенов проигнорировал эти данные, поставив диагноз «диабет» на основании повышенного сахара в крови.
Первоначальный приговор — 3 года условно для Аксенова — был оспорен семьей. Особое возмущение вызвало смягчающее обстоятельство: «Суд учел, что хирург ухаживал за больной матерью, хотя к моменту приговора она уже умерла», — отмечает Колесников.
Родители недоумевают, почему врач из второй больницы избегает ответственности: «Ей вообще ничего не будет, хотя моя дочка умерла». Сейчас назначена уже пятая экспертиза, что вызывает опасения о возможном истечении сроков давности. «Единственный вариант для нас — попробовать обратиться в гражданский суд», — с горечью заключает мама Аделины.
Окончательное решение апелляционного суда ожидается на следующей неделе.