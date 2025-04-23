Йогурт «сломал» жизнь: в Новосибирске судят врачей за смерть 2-летней Аделины

Родители недоумевают, почему врач из второй больницы избегает ответственности: «Ей вообще ничего не будет, хотя моя дочка умерла». Сейчас назначена уже пятая экспертиза, что вызывает опасения о возможном истечении сроков давности. «Единственный вариант для нас — попробовать обратиться в гражданский суд», — с горечью заключает мама Аделины.