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Йогурт «сломал» жизнь: в Новосибирске судят врачей за смерть 2-летней Аделины

В Новосибирске продолжается судебное разбирательство по делу о смерти двухлетней Аделины Кинчаровой, которая скончалась в январе 2020 года после врачебной ошибки. История, начавшаяся с обычного йогурта, получила новый поворот в суде, сообщает издание «КП Новосибирск».

«Дочка сначала не могла сходить на горшок — ей было больно. Потом ее вырвало», — Елена, мама девочки.

Вызванная скорая помощь правильно диагностировала острую кишечную непроходимость, что подтвердилось и при ультразвуковом исследовании в больнице. Однако хирург Дмитрий Аксенов проигнорировал эти данные, поставив диагноз «диабет» на основании повышенного сахара в крови.

Первоначальный приговор — 3 года условно для Аксенова — был оспорен семьей. Особое возмущение вызвало смягчающее обстоятельство: «Суд учел, что хирург ухаживал за больной матерью, хотя к моменту приговора она уже умерла», — отмечает Колесников.

Родители недоумевают, почему врач из второй больницы избегает ответственности: «Ей вообще ничего не будет, хотя моя дочка умерла». Сейчас назначена уже пятая экспертиза, что вызывает опасения о возможном истечении сроков давности. «Единственный вариант для нас — попробовать обратиться в гражданский суд», — с горечью заключает мама Аделины.

Окончательное решение апелляционного суда ожидается на следующей неделе.