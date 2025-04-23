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Крупный торфяной пожар в Петриковском районе потушен

МИНСК, 23 апр — Sputnik. Крупный торфяной пожар в Петриковском районе ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.

Источник: Минприроды Беларуси

Загорание торфяника возле деревни Малые Селютичи на землях сельхозпредпрития «Заветы Ильича» было обнаружено 19 апреля. Его тушением занимались работники предприятия, Минлесхоза, а также пожарные.

Ликвидирован торфяной пожар, обнаруженный 19 апреля возле деревни Малые Селютичи. Общая площадь, пройденная фронтом пожара, составила 14 гектаров.

сказали в МЧС

Ранее решением районной комиссии по ЧС пожар был классифицирован как чрезвычайная ситуация природного характера местного уровня. Петриковской райинспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды проводился расчет размера вреда причиненного.

Для выявления лиц, которые могут быть причастны к возникновению пожара, изучалась информация с размещенных вблизи места возгорания фотоловушек.

В Минприроды уточняли, что с учетом предусмотренной за уничтожение либо повреждение торфяников уголовной ответственности (ст. 270 УК) ведется сбор материалов для отправки в Петриковский РОВД.

По данным МЧС, за минувшие дежурные сутки в Беларуси было потушено 11 лесных (общая площадь — более 87 гектаров) и два торфяных пожара (14 гектаров).