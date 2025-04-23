Крупный торфяной пожар в Петриковском районе потушен

Загорание торфяника возле деревни Малые Селютичи на землях сельхозпредпрития «Заветы Ильича» было обнаружено 19 апреля. Его тушением занимались работники предприятия, Минлесхоза, а также пожарные.
Ликвидирован торфяной пожар, обнаруженный 19 апреля возле деревни Малые Селютичи. Общая площадь, пройденная фронтом пожара, составила 14 гектаров.
Ранее решением районной комиссии по ЧС пожар был классифицирован как чрезвычайная ситуация природного характера местного уровня. Петриковской райинспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды проводился расчет размера вреда причиненного.
Для выявления лиц, которые могут быть причастны к возникновению пожара, изучалась информация с размещенных вблизи места возгорания фотоловушек.
В Минприроды уточняли, что с учетом предусмотренной за уничтожение либо повреждение торфяников уголовной ответственности (ст. 270 УК) ведется сбор материалов для отправки в Петриковский РОВД.
По данным МЧС, за минувшие дежурные сутки в Беларуси было потушено 11 лесных (общая площадь — более 87 гектаров) и два торфяных пожара (14 гектаров).