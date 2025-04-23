Саперы Росгвардии уничтожили боеприпасы времен ВОВ под Новосибирском

22 апреля 2025 года сотрудники ОМОН «Сибирь» Управления Росгвардии по Новосибирской области ликвидировали два опасных предмета времен Великой Отечественной войны, обнаруженных местными жителями.
«Обследовав предмет, саперы установили, что перед ними 40-мм артиллерийский снаряд со следами сильной коррозии, который мог представлять угрозу для жизни и здоровья граждан», — сообщили в региональном управлении Росгвардии.
Первый боеприпас был найден на улице Трудовая в рабочем поселке Посевная, а несколько часов спустя в реке Бердь у населенного пункта Тальменка обнаружили минометную мину.
Оба взрывоопасных предмета, пролежавших в земле и воде десятки лет, были оперативно вывезены в безопасное место и уничтожены специалистами с соблюдением всех мер предосторожности.
Росгвардия напоминает гражданам о необходимости немедленно сообщать в оперативные службы при обнаружении любых подозрительных предметов, похожих на боеприпасы, и ни в коем случае не приближаться к ним, не трогать и не пытаться перемещать самостоятельно во избежание трагических последствий.