Саперы Росгвардии уничтожили боеприпасы времен ВОВ под Новосибирском

Росгвардия напоминает гражданам о необходимости немедленно сообщать в оперативные службы при обнаружении любых подозрительных предметов, похожих на боеприпасы, и ни в коем случае не приближаться к ним, не трогать и не пытаться перемещать самостоятельно во избежание трагических последствий.