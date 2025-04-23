Режим повышенной готовности хотят ввести из-за обрушения колодца в Новосибирске

Согласно документу, введение особого режима необходимо на территории пятиэтажек на проспекте Дзержинского, 67 и 69 из-за разрушения ливневой канализации и обрушения кирпичной кладки смотрового колодца, которые в свою очередь привели к затоплению проезжей части и подвалов жилых домов.