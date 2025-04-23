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Режим повышенной готовности хотят ввести из-за обрушения колодца в Новосибирске

Власти планируют ввести особый режим на территории двух пятиэтажек.

На проспекте Дзержинского в Новосибирске власти планируют ввести режим повышенной готовности на территории двух пятиэтажек из-за обрушения колодца. Соответствующий проект постановления разместили на сайте городской администрации.

Согласно документу, введение особого режима необходимо на территории пятиэтажек на проспекте Дзержинского, 67 и 69 из-за разрушения ливневой канализации и обрушения кирпичной кладки смотрового колодца, которые в свою очередь привели к затоплению проезжей части и подвалов жилых домов.

В связи с этим департамент по чрезвычайным ситуациям, дорожно-благоустроительный комплекс и аварийно-спасательная служба уже переведены в усиленный режим работы.

Кроме этого, управляющим компаниям нужно немедленно прекратить использование подвалов в обоих домах, а специалисты инженерно-геологических организаций должны проверить состояние грунта, фундамента и строительных конструкций зданий.

Ранее режим повышенной готовности ввели в Новосибирске после обрушения подпорной стенки на Ипподромской.