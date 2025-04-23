Под Киржачом вывезли более 500 человек из-за взрывов на военном складе

Это следует из сообщения МЧС. Ранее губернатор региона Александр Авдеев навестил пострадавших и сообщил в своем телеграм-канале о работе с ними. Он рассказал о более чем 400 вывезенных жителей региона, среди которых оказались 13 детей. При этом в сообщении МЧС, опубликованном на полчаса позже, говорится, что в ПВР размещены 533 человека, в том числе 15 детей.