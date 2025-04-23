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Под Киржачом вывезли более 500 человек из-за взрывов на военном складе

В пунктах временного размещения выросло более чем до 500 число эвакуированных во Владимирской области после пожара и взрыва на военном складе под Киржачом.

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Это следует из сообщения МЧС. Ранее губернатор региона Александр Авдеев навестил пострадавших и сообщил в своем телеграм-канале о работе с ними. Он рассказал о более чем 400 вывезенных жителей региона, среди которых оказались 13 детей. При этом в сообщении МЧС, опубликованном на полчаса позже, говорится, что в ПВР размещены 533 человека, в том числе 15 детей.

«В ПВР организовано питание. Выясняем потребности эвакуированных жителей. Всем — содействие и забота», — рассказал Авдеев.

Ранее Авдеев сообщал о 450 вывезенных из области. По словам губернатора, эвакуирована воинская часть, семь населенных пунктов и 12 дачных поселков.

Днем 22 апреля он сообщил о взрыве в области. Минобороны сообщало, что его причиной стали пожар и детонация на складе боеприпасов в воинской части под Киржачом. Детонация, согласно информации ведомства, случилась из-за нарушения требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами. В районе ввели режим чрезвычайной ситуации, а власти создали оперативный штаб.

Пострадали четыре человека: состояние двоих, по оценке врачей, удовлетворительное, еще одного — средней степени тяжести. Четвертого пациента отправили на амбулаторное лечение.

По поручению министра обороны Андрея Белоусова уже сформировали специальную комиссию для установления всех обстоятельств происшествия. Минобороны пообещало провести разбирательство и привлечь к ответственности виновных должностных лиц.