Под Киржачом вывезли более 500 человек из-за взрывов на военном складе

Это следует из сообщения МЧС. Ранее губернатор региона Александр Авдеев навестил пострадавших и сообщил в своем телеграм-канале о работе с ними. Он рассказал о более чем 400 вывезенных жителей региона, среди которых оказались 13 детей. При этом в сообщении МЧС, опубликованном на полчаса позже, говорится, что в ПВР размещены 533 человека, в том числе 15 детей.
«В ПВР организовано питание. Выясняем потребности эвакуированных жителей. Всем — содействие и забота», — рассказал Авдеев.
Ранее Авдеев сообщал о 450 вывезенных из области. По словам губернатора, эвакуирована воинская часть, семь населенных пунктов и 12 дачных поселков.
Днем 22 апреля он сообщил о взрыве в области. Минобороны сообщало, что его причиной стали пожар и детонация на складе боеприпасов в воинской части под Киржачом. Детонация, согласно информации ведомства, случилась из-за нарушения требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами. В районе ввели режим чрезвычайной ситуации, а власти создали оперативный штаб.
Пострадали четыре человека: состояние двоих, по оценке врачей, удовлетворительное, еще одного — средней степени тяжести. Четвертого пациента отправили на амбулаторное лечение.
По поручению министра обороны Андрея Белоусова уже сформировали специальную комиссию для установления всех обстоятельств происшествия. Минобороны пообещало провести разбирательство и привлечь к ответственности виновных должностных лиц.