На Урале «курьер» телефонных мошенников получил 10 лет «строгача»

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, мужчина был так называемым «курьером». Его сообщники звонили пенсионерам и представлялись родственником или адвокатом-юристом. Они заявляли, что родственник якобы пострадал в ДТП и находится в больнице в тяжелом состоянии, либо сам стал виновником аварии. Для решения проблем мошенники просили срочно подготовить крупную сумму денег, а также вещи первой необходимости, которые и нужно было передать «курьеру».