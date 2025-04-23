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На Урале «курьер» телефонных мошенников получил 10 лет «строгача»

На Среднем Урале осужден участник преступной группы телефонных мошенников. Ближайшие 10 лет ему придется провести за решеткой.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, мужчина был так называемым «курьером». Его сообщники звонили пенсионерам и представлялись родственником или адвокатом-юристом. Они заявляли, что родственник якобы пострадал в ДТП и находится в больнице в тяжелом состоянии, либо сам стал виновником аварии. Для решения проблем мошенники просили срочно подготовить крупную сумму денег, а также вещи первой необходимости, которые и нужно было передать «курьеру».

Как показало расследование, только за один день участникам банды удалось обмануть троих жителей Режа, выманив у них более 370 тысяч рублей. «Курьер» своей вины не признал и заявил, что лично он никого не обманывал, а только получал от них деньги.

Режевской городской суд признал его виновным по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере». С учетом предыдущей судимости уралец получил 10 лет колонии строгого режима. Также были удовлетворены гражданские иски потерпевших.

Напомним, недавно в Екатеринбурге силовики задержали двух «курьеров», прилетевших из Москвы отбирать деньги у местных пенсионеров.