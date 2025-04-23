Сотрудницу Русского дома арестовали в Киргизии за «‎вербовку наёмников»

По статьям о вербовке, финансировании и обучении наёмников для участия в вооружённых конфликтах за рубежом с целью нарушить территориальную целостность этих государств или свергнуть там действующую власть женщине грозит до 10 лет тюремного заключения. Фигурантку зовут Наталья Секерина. В прошлом она была наёмным работником Русского дома, но совершённые ей деяния к нему никакого отношения не имеют.