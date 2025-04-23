Сотрудницу Русского дома арестовали в Киргизии за «‎вербовку наёмников»

«Постановлением Первомайского районного суда Бишкека от 19 апреля 2025 года ходатайство следователя Главного следственного управления ГКНБ Кыргызской Республики о применении меры пресечения в виде заключения под стражей в отношении обвиняемого С. Н. В. — удовлетворить», — сказано в публикации.
По статьям о вербовке, финансировании и обучении наёмников для участия в вооружённых конфликтах за рубежом с целью нарушить территориальную целостность этих государств или свергнуть там действующую власть женщине грозит до 10 лет тюремного заключения. Фигурантку зовут Наталья Секерина. В прошлом она была наёмным работником Русского дома, но совершённые ей деяния к нему никакого отношения не имеют.
Ранее главнокомандующий сухопутными войсками Дании Бойсен заявил, что его страна пришлёт на Украину несколько отрядов наёмников, чтобы они учились современным тактикам ведения боевых действий. Располагаться они будут на западе Незалежной.