Троим уфимцам, которые вымогали 100 тысяч рублей у несовершеннолетних, вынесли приговор

На встрече вымогатель стал, демонстрируя биту, утверждать, что молодые люди якобы не раз звонили по номеру таксиста в нерабочее время и тем самым изрядно беспокоили его. За это они должны были за 20 минут найти 100 тысяч рублей. У подростков такой суммы не было, и тогда злоумышленник предложил сдать телефон одного из ребят за 30 тысяч рублей в ломбард.