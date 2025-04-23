Троим уфимцам, которые вымогали 100 тысяч рублей у несовершеннолетних, вынесли приговор

В Уфе вынесли приговор троим парням в возрасте от 21 до 22 лет, которых обвинили в вымогательстве. Об этом рассказала пресс-службы Следственного комитета Башкирии.
Согласно данным следствия, один из вымогателей, будучи таксистом, познакомился с 17-летними подростками, когда подвозил их. Между делом он поведал клиентам, что якобы отбывал срок за нападение на депутата. Он оставил им номер своего телефона, чтобы они могли при надобности вызвать машину.
Спустя время один из мальчиков звонил таксисту с просьбой довезти его до Кармаскалинского района, однако тот не снял трубку. Позже подростку позвонил знакомый подозреваемого и заявил о необходимости срочно увидеться на улице Парковая.
На встрече вымогатель стал, демонстрируя биту, утверждать, что молодые люди якобы не раз звонили по номеру таксиста в нерабочее время и тем самым изрядно беспокоили его. За это они должны были за 20 минут найти 100 тысяч рублей. У подростков такой суммы не было, и тогда злоумышленник предложил сдать телефон одного из ребят за 30 тысяч рублей в ломбард.
Молодые люди смогли собрать нужную сумму на выкуп телефона, однако злоумышленники отказались возвращать телефон и заставили передать еще более 13 тысяч рублей. После этого подростки вместе с родителями обратились в полицию.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство, а также вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Злоумышленники дали признательные показания.
Суд приговорил одного парня к 3 годам и 4 месяцам колонии общего режима, а его сообщников к условным срокам на 3 года и 2 года 6 месяцев с испытательными срокам по 2 года.
— Также судом удовлетворены иски о взыскании компенсации морального вреда потерпевшим в общей сумме 80 тысяч рублей, — сообщает СК.
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