Сокский карьер в Самаре проверила прокуратура и выписала два штрафа

В областной столице прошла проверка компании АО «Сокское карьероуправление». Они подозреваются в нарушении трудового кодекса и пренебрежении правилами охраны труда.
Прокуратурой было выявлено, что на производстве нарушили правила оформления трудовых контрактов с 21 работником. Также, было установлено 195 случаев невыплаты отпускных вовремя. 61 сотруднику не компенсировали оплату при увольнении.
Итогом проверки послужило наложение штрафа на главу компании. Он должен будет выплатить государству 65 тысяч рублей, а юридическое лицо 330 тысяч рублей.
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