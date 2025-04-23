Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сокский карьер в Самаре проверила прокуратура и выписала два штрафа

В областной столице прошла проверка компании АО «Сокское карьероуправление».

В областной столице прошла проверка компании АО «Сокское карьероуправление». Они подозреваются в нарушении трудового кодекса и пренебрежении правилами охраны труда.

Прокуратурой было выявлено, что на производстве нарушили правила оформления трудовых контрактов с 21 работником. Также, было установлено 195 случаев невыплаты отпускных вовремя. 61 сотруднику не компенсировали оплату при увольнении.

Итогом проверки послужило наложение штрафа на главу компании. Он должен будет выплатить государству 65 тысяч рублей, а юридическое лицо 330 тысяч рублей.

Больше новостей о Самаре и области уже в нашем телеграм-канале.