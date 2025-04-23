В Братске толпа неизвестных избила парня в подъезде дома

В Братске возбудили уголовное дело по факту избиения молодого человека. Об этом сообщили в Следственном комитете и МВД по Иркутской области.
Инцидент произошел в подъезде одного из многоквартирных домов. Молодого человека избили несколько злоумышленников, снимая это на камеру.
Участники избиения устанавливаются.
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Прокуратура поставила расследование на контроль.
Ранее в Иркутске завели уголовное дело на подростка, напавшего на полицейского.