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В Братске толпа неизвестных избила парня в подъезде дома

Личности участников драки устанавливаются, возбуждено уголовное дело.

Источник: РИА "Новости"

В Братске возбудили уголовное дело по факту избиения молодого человека. Об этом сообщили в Следственном комитете и МВД по Иркутской области.

Инцидент произошел в подъезде одного из многоквартирных домов. Молодого человека избили несколько злоумышленников, снимая это на камеру.

Участники избиения устанавливаются.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Прокуратура поставила расследование на контроль.

Ранее в Иркутске завели уголовное дело на подростка, напавшего на полицейского.