Отравление в 178-й школе оказалось массовым: в школу не пришли 43 ребенка

Как добавили в администрации города, в школу выезжали представители Роспотребнадзора для проверки санитарных норм в столовой, наличия суточных проб и документации на продукты. Учреждению выдали предписание на обработку и дезинфекцию всех помещений. Школьники будут обучаться дистанционно до 27 апреля.