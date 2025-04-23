Отравление в 178-й школе оказалось массовым: в школу не пришли 43 ребенка

В 178-ю школу в Екатеринбурге не явились 43 ученика с подозрением на острую кишечную инфекцию. Дети жалуются на рвоту и недомогание. Предварительно, школьники отравились из-за еды в школьной столовой. Об этом сообщили «КП-Екатеринбург» в администрации города.
— По подозрению на ОКИ (острая кишечная инфекция) в школу не пришло 43 ученика начальной школы, испугались слухов об отравлении 11 человек, — рассказали в мэрии Екатеринбурга.
Как добавили в администрации города, в школу выезжали представители Роспотребнадзора для проверки санитарных норм в столовой, наличия суточных проб и документации на продукты. Учреждению выдали предписание на обработку и дезинфекцию всех помещений. Школьники будут обучаться дистанционно до 27 апреля.
Напомним, ранее сообщалось, что в 178-й школе двух четвероклассников увезли в больницу с отравлением, из-за чего Роспотребнадзор и прокуратура Орджоникидзевского района начали проверку в учреждении.