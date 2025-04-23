МИД: граждане Беларуси в результате теракта в Индии не пострадали

«По имеющейся на данный момент информации, граждане Беларуси в результате теракта в Индии не пострадали», — отметили в Министерстве иностранных дел.
Как сообщают зарубежные СМИ, в Индии продолжаются поиски террористов. Территория оцеплена, полиция и военные проверяют все въезжающие и выезжающие автомобили.
Многие туристы, находящиеся в регионе, спешно покидают Джамму и Кашмир. Местные жители приняли решение провести массовую акцию протеста против подобных нападений — многие учреждения в течение дня будут закрыты. Стрельба произошла во вторник днем — вооруженные люди в одежде цвета хаки открыли огонь по туристам.