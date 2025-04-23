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В Минске водитель фуры устроил ДТП, почувствовав себя плохо за рулем

На МКАД в Минске водитель фуры с плохим самочувствием попал в жесткое ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Минске водитель фуры не справился с управлением, почувствовав себя плохо за рулем, рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария на МКАД произошла 22 апреля. Так, примерно в 17.40 в районе девятого километра произошло жесткое ДТП. Установлено, что 61-летний водитель грузовика не справился с управлением, почувствовав себя плохо за рулем, и врезался в дорожное ограждение.

После аварии было затруднено движение по МКАД со стороны улицы Промышленной в направлении улицы Байкальской.

Тем временем Минская милиция ищет поджигателя бобровой плотины: «Вблизи плотины установят фотоловушки».

Еще МВД сказало о ситуации с мигрантами в Беларуси: «Под строгим контролем милиции».