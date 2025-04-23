В Минске водитель фуры устроил ДТП, почувствовав себя плохо за рулем

В Минске водитель фуры не справился с управлением, почувствовав себя плохо за рулем, рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария на МКАД произошла 22 апреля. Так, примерно в 17.40 в районе девятого километра произошло жесткое ДТП. Установлено, что 61-летний водитель грузовика не справился с управлением, почувствовав себя плохо за рулем, и врезался в дорожное ограждение.
После аварии было затруднено движение по МКАД со стороны улицы Промышленной в направлении улицы Байкальской.
Тем временем Минская милиция ищет поджигателя бобровой плотины: «Вблизи плотины установят фотоловушки».
Еще МВД сказало о ситуации с мигрантами в Беларуси: «Под строгим контролем милиции».