Экс-начальнику ГИБДД Красноярского края Сиротинину предъявили новое обвинение

В уголовном деле арестованного экс-руководителя Госавтоинспекции Красноярского края Андрея Сиротинина появились два новых эпизода. По версии Следственного комитета, в 2024 году начальник дорожной полиции вместе с руководителем одного из отделов получил от двоих жителей регионального центра 595 тысяч рублей за выдачу 10 «красивых» госномеров.
Сейчас экс-полицейский содержится под стражей. Ранее ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий и получении взятки в 925 тысяч рублей.
Расследование дела по статье «Получение взятки организованной группой в крупном размере» продолжается.