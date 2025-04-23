Экс-начальнику ГИБДД Красноярского края Сиротинину предъявили новое обвинение

В уголовном деле арестованного экс-руководителя Госавтоинспекции Красноярского края Андрея Сиротинина появились два новых эпизода. По версии Следственного комитета, в 2024 году начальник дорожной полиции вместе с руководителем одного из отделов получил от двоих жителей регионального центра 595 тысяч рублей за выдачу 10 «красивых» госномеров.