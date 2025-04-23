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Экс-начальнику ГИБДД Красноярского края Сиротинину предъявили новое обвинение

Следователи выявили еще два эпизода противоправной деятельности бывшего начальника краевой Госавтоинспекции Андрея Сиротинина.

Источник: Комсомольская правда

В уголовном деле арестованного экс-руководителя Госавтоинспекции Красноярского края Андрея Сиротинина появились два новых эпизода. По версии Следственного комитета, в 2024 году начальник дорожной полиции вместе с руководителем одного из отделов получил от двоих жителей регионального центра 595 тысяч рублей за выдачу 10 «красивых» госномеров.

Сейчас экс-полицейский содержится под стражей. Ранее ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий и получении взятки в 925 тысяч рублей.

Расследование дела по статье «Получение взятки организованной группой в крупном размере» продолжается.