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Взрыв страйкбольной гранаты в гостинице в Москве устроил боец поп-ММА Алим Орков

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Боец поп-ММА Алим Орков взорвал страйкбольную гранату в гостинице «Восход» на Алтуфьевском шоссе 21 апреля, в отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Страйкбольную гранату взорвал боец поп-ММА Алим Орков. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти. Предварительно установлено, что в одном из номеров гостиницы проживала чиновница», — сказал собеседник агентства, не уточнив подробности. Задержанному может грозить до 10 лет лишения свободы.

Утром 21 апреля мужчина взорвал страйкбольную гранату в гостинице «Восход» и скрылся. Пострадавших нет. Сотрудники полиции оперативно задержали нарушителя.