Взрыв страйкбольной гранаты в гостинице в Москве устроил боец поп-ММА Алим Орков

«Страйкбольную гранату взорвал боец поп-ММА Алим Орков. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти. Предварительно установлено, что в одном из номеров гостиницы проживала чиновница», — сказал собеседник агентства, не уточнив подробности. Задержанному может грозить до 10 лет лишения свободы.