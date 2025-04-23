Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подросток на байке сбил 10-летнего велосипедиста в Самарской области и скрылся

Это случилось во вторник вечером в Волжском районе губернии. Владельца питбайка уже нашли.

Это случилось во вторник вечером в Волжском районе губернии. Владельца питбайка уже нашли, уточнили в региональном ГУ МВД.

15-летний водитель двухколесного транспорта ехал по поселку Черновский с улицы Коммунистической в сторону Садовой. По пути врезался в 10-летнего велосипедиста. Тот следовал по обочине.

Подросток скрылся с места аварии. Позже его нашли. Пострадавшего мальчика госпитализировали. Правоохранители составили протоколы. Родителей первого хотят привлечь к административной ответственности.

Ранее в Самаре мужчина на иномарке врезался в 14-летнего парня на электровелосипеде.

Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!