Подросток на байке сбил 10-летнего велосипедиста в Самарской области и скрылся

Это случилось во вторник вечером в Волжском районе губернии. Владельца питбайка уже нашли, уточнили в региональном ГУ МВД.
15-летний водитель двухколесного транспорта ехал по поселку Черновский с улицы Коммунистической в сторону Садовой. По пути врезался в 10-летнего велосипедиста. Тот следовал по обочине.
Подросток скрылся с места аварии. Позже его нашли. Пострадавшего мальчика госпитализировали. Правоохранители составили протоколы. Родителей первого хотят привлечь к административной ответственности.
Ранее в Самаре мужчина на иномарке врезался в 14-летнего парня на электровелосипеде.
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