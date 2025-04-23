В Омске иностранный пассажир попытался вывезти незаконно почти 7 млн рублей

Сотрудники Омской таможни предотвратили попытку незаконного вывоза крупной суммы наличных денег из России. В багаже пассажира, направлявшегося авиарейсом в Наманган (Узбекистан), было обнаружено 6 800 000 рублей. Деньги не были задекларированы, что является нарушением таможенного законодательства.
Согласно российскому законодательству, вывоз наличных денежных средств свыше эквивалента 10 000 долларов США подлежит обязательному декларированию. Пассажиру была возвращена сумма, разрешенная к перемещению без декларации. Остальные 5 900 000 рублей изъяты. В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении. Решение о дальнейшей судьбе изъятых средств примет суд.
Напомним, что с 2 марта 2022 года действует временный запрет на вывоз из РФ наличной иностранной валюты свыше эквивалента 10 000 долларов США.
Ранее мы писали, что омич нашел чужую карту, за день потратил 38 тысяч рублей и теперь ему грозит срок.