В Минусинском районе раскрыто убийство пожилой женщины 23-летней давности

В Минусинском районе завершилось расследование уголовного дела против 49-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве 79-летней женщины. Это преступление произошло 30 декабря 2001 года.
Следствие установило, что в тот день во время тушения пожара в доме на улице Штабная были найдены тело женщины с признаками термического воздействия и отравления угарным газом. Судебно-медицинская экспертиза показала, что женщина погибла от черепно-мозговой травмы.
Несмотря на начальное расследование, установить виновного тогда не удалось, и дело было приостановлено. Однако в ходе работы над старыми делами следователи вновь изучили материалы и допросили свидетелей, что привело к получению новой информации о преступлении.
Обвиняемый признал свою вину и рассказал подробности убийства. Оказалось, что в день преступления он пришел к женщине в состоянии алкогольного опьянения и потребовал выпивки. После отказа он ударил её топором дважды по голове, в результате чего женщина скончалась на месте. Затем он похитил из её дома ковер и продукты, а уходя, случайно опрокинул ведро с золой, что вызвало пожар.
В настоящее время дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего рассмотрения в суде.
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