В Минусинском районе раскрыто убийство пожилой женщины 23-летней давности

Обвиняемый признал свою вину и рассказал подробности убийства. Оказалось, что в день преступления он пришел к женщине в состоянии алкогольного опьянения и потребовал выпивки. После отказа он ударил её топором дважды по голове, в результате чего женщина скончалась на месте. Затем он похитил из её дома ковер и продукты, а уходя, случайно опрокинул ведро с золой, что вызвало пожар.