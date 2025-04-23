В Иркутской области завели уголовное дело на электросетевую компанию

— Вопрос оплаты услуг по передаче электроэнергии за 2024 год между сетевыми организациями «ИЭСК» и «Витимэнерго» уже урегулирован. Находится в стадии заключения мирового соглашения. Иркутская электросетевая компания с начала 2025 года оплачивает услуги по передаче в установленном законом порядке, — комментирует пресс-служба ИЭСК.