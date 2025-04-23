В Иркутской области завели уголовное дело на электросетевую компанию

В Иркутской области завели уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями» в отношении сетевой компании. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной прокуратуре и Следкоме. Организации между которыми возник спор, заключают мировое соглашение.
— По версии следствия, в 2024 году должностные лица Иркутской электросетевой компании не оплачивали услуги по передаче электрической энергии АО «Витимэнерго», которое обеспечивает электроэнергией потребителей Бодайбинского района, — сообщают в пресс-службе ведомств.
В итоге сформировалась задолженность на сумму 2,6 миллиарда рублей. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего и изучают необходимую документацию. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования.
— Вопрос оплаты услуг по передаче электроэнергии за 2024 год между сетевыми организациями «ИЭСК» и «Витимэнерго» уже урегулирован. Находится в стадии заключения мирового соглашения. Иркутская электросетевая компания с начала 2025 года оплачивает услуги по передаче в установленном законом порядке, — комментирует пресс-служба ИЭСК.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске завели уголовное дело после жестокого избиения парня. Произошедшее попало на видео, которое позже опубликовали в сети.