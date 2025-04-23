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Мошенники похитили у 20-летней флористки из Тольятти 27 тыс. рублей

Злоумышленники предложили молодой жительнице Автозаводского района города поучаствовать в онлайн-аукционе.

Злоумышленники предложили молодой жительнице Автозаводского района города поучаствовать в онлайн-аукционе.

В региональном главке объяснили: незнакомцы связались с 20-летней девушкой — работает в цветочном магазине — через мессенджер. Обещали денежное вознаграждение и автомобиль за победу.

Для участия в аукционе попросили перевести 27 тыс. рублей. Пострадавшая согласилась и отправила деньги. Но собеседники перестали отвечать. Флористка обратилась за помощью к правоохранителям.

До этого рассказывали, как пенсионерка из Самары отдала мошеннику 9 тыс. рублей при покупке телефона.

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