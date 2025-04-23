Приморское село обесточено из-за аварии на подстанции

Ранее Гвоздево оставалось без электричества в ноябре 2024 года из-за масштабной аварии на сетях «ДРСК», а с ним ещё семь населённых пунктов Хасанского округа. А в марте потребовался аварийный ремонт опоры ВЛ 110 кВ Славянка — Троица — Краскино, на время ремонтных работ Гвоздево и другие населённые пункты тоже пришлось обесточить.