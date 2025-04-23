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Приморское село обесточено из-за аварии на подстанции

Село Гвоздево в Приморском крае осталось без электроснабжения из-за аварии на местной трансформаторной подстанции 22 апреля 2025 года, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Без коммунального ресурса остались более 400 жителей и социально значимые объекты. Населённый пункт обеспечивают электричеством с 04:30 23 апреля за счёт дизельных генераторов, ремонтные работы на подстанции продолжаются под контролем заместителя районного прокурора Екатерины Хохловой.

Представители ресурсоснабжающей организации предупреждены об ответственности за непринятие мер к устранению аварийной ситуации.

Ранее Гвоздево оставалось без электричества в ноябре 2024 года из-за масштабной аварии на сетях «ДРСК», а с ним ещё семь населённых пунктов Хасанского округа. А в марте потребовался аварийный ремонт опоры ВЛ 110 кВ Славянка — Троица — Краскино, на время ремонтных работ Гвоздево и другие населённые пункты тоже пришлось обесточить.

В 2023 году в Гвоздево был объявлен режим ЧС из-за аварии на водоводе, оставившей посёлок без воды.